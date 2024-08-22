Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа отмечает 15-летие своего существования

На прошлой неделе, в честь своего 15-летия, состоялось расширенное собрание Гильдии строителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), на котором президент ассоциации Али Шахбанов подчеркнул важность единства среди ее членов.
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