Суд арестовал имущество курьера по делу о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова

Имущество курьера Ивана Паскаря (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), доставившего посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Владимира Прозорова в Москве, арестовано по решению Замоскворецкого суда столицы.
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