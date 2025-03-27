Суд арестовал имущество курьера по делу о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова

Имущество курьера Ивана Паскаря (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), доставившего посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Владимира Прозорова в Москве, арестовано по решению Замоскворецкого суда столицы.