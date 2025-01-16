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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрика Андреева проиграла Хаддад Майя во втором круге Australian Open

Эрика Андреева проиграла Хаддад Майя во втором круге Australian Open

Она уступила 15-й сеяной Беатрис Хаддад Майя – 2:6, 3:6. Андреева третий раз выступала на Australian Open и показала лучший результат.

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