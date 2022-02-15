Швабовцы давят: в Госдуме будут обсуждать полную отмену наличных денег

Страна и люди

Оцифровка, QR-кодирование, учет и контроль граждан России в 2022 г. продолжаются шустрыми темпами, под «музыку» действующего теперь при Правительстве РФ Центра четвертной промышленной революции – сетевой структуры Всемирного экономического форума.