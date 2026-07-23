Свердловская область: 77% детей-инвалидов прошли реабилитацию

Свердловская область продемонстрировала наивысшие показатели среди 22 регионов, участвующих в пилотном проекте Министерства труда России, направленном на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов.
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