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Царьград

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Свердловская область: 77% детей-инвалидов прошли реабилитацию

Свердловская область: 77% детей-инвалидов прошли реабилитацию

Свердловская область продемонстрировала наивысшие показатели среди 22 регионов, участвующих в пилотном проекте Министерства труда России, направленном на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов.

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