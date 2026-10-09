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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Родины»: «Есть ощущение перспективы. В течение 3 лет будем расти и зайдем в новую категорию, расширив обойму команд с большими возможностями»

Спортивный директор « Родины » Алексей Зинин оценил перспективы клуба на ближайшие три года. После 9 туров «Родина» занимает в РПЛ 15-е место.

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