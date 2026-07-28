Рудковская назвала несправедливостью невключение Плющенко в Зал славы

Генеральный директор и совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская заявила, что двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не включили в Зал славы мирового фигурного катания из-за сложившейся политической ситуации.
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