Тело Кашпировского доставили в Турцию для транспортировки на Украину

Тело Анатолия Кашпировского, ставшего известным в 1990-е годы благодаря сеансам гипноза, доставили в Стамбул, откуда оно будет направлено в Варшаву и затем по железной дороге в Киев и Винницу для захоронения, сообщил его племянник Юрий Мамаев.