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Тело Кашпировского доставили в Турцию для транспортировки на Украину

Тело Кашпировского доставили в Турцию для транспортировки на Украину

Тело Анатолия Кашпировского, ставшего известным в 1990-е годы благодаря сеансам гипноза, доставили в Стамбул, откуда оно будет направлено в Варшаву и затем по железной дороге в Киев и Винницу для захоронения, сообщил его племянник Юрий Мамаев.

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