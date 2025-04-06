Почему нельзя разрешать собаке пить из миски в кофейнях и торговых центрах

Бегать, играть, вынюхивать, общаться с сородичами — вот основные задачи у собаки на прогулке. Этим животным необходимо изучать окружающий мир, зачастую питомец тратит все силы на улице, особенно если он молод или энергичен.
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