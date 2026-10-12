Грузди нужно вымачивать до трёх суток, а строчки могут быть смертельно опасны: как правильно готовить грибы

Не все грибы, которые принято собирать в лесу, можно готовить обычным способом. Некоторые виды требуют длительного вымачивания или варки со сливом отвара, а отдельные грибы опасны даже после стандартной термической обработки.
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