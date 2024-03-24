К вопросу о смертной казни

Этот текст не согласовали для одного из СМИ. Но я всё равно его напишу.Потому что надо.В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации и частью первой статьи 59 УК РФ смертная казнь может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни.