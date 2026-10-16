Singer, People's Artist of Russia Larisa Dolina admitted that she got to the anniversary concert of People's Artist of the Russian Federation Nikolai Baskov from the other end of Moscow in cars with flashing lights.
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