В Воронеже произошел взрыв в здании кафе

В Воронеже произошел взрыв в здании одного из кафе, пострадавших нет, повреждены стекла. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
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