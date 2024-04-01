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В Воронеже произошел взрыв в здании кафе

В Воронеже произошел взрыв в здании кафе

В Воронеже произошел взрыв в здании одного из кафе, пострадавших нет, повреждены стекла. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

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