На пресс-конференции в Брюсселе Майкл О'Лири отметил, что авиакомпании переживают серьёзные трудности, в том числе из-за увеличения налогового бремени и высоких цен на нефть, что усугубляет экономическую ситуацию в отрасли.
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