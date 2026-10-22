Открыта оказалась вакансия председателя Центрального районного суда Воронежа. Кроме того, ищут кандидатов на пост судьи Воронежского областного суда, а также мировых судей судебных участков №2 в Бутурлиновском, Острогожском и Хохольском судебных районах.