Открыта оказалась вакансия председателя Центрального районного суда Воронежа. Кроме того, ищут кандидатов на пост судьи Воронежского областного суда, а также мировых судей судебных участков №2 в Бутурлиновском, Острогожском и Хохольском судебных районах.
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