12 часов сидя: с 15 декабря из Омска в Екатеринбург будет ходить электричка «Финист». В ней предусмотрены только сидячие места, но время в пути будет таким же, как в обычном поезде, где можно прилечь.
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12 часов сидя: с 15 декабря из Омска в Екатеринбург будет ходить электричка «Финист». В ней предусмотрены только сидячие места, но время в пути будет таким же, как в обычном поезде, где можно прилечь.