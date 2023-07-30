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ФХР о Дне Военно-Морского Флота: «Поздравляем всех, кто отмечает профессиональный праздник»

«Каждый год в последнее воскресенье июля в России – День Военно-Морского Флота. Поздравляем всех, кто отмечает сегодня профессиональный праздник!» – говорится в сообщении ФХР.

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