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Женщины могут занять ключевые посты в Евросоюзе

Женщины могут занять ключевые посты в Евросоюзе

Возможно, в 2024 году все ключевые должности в Евросоюзе займут женщины. В соответствии с обсуждаемым сценарием, руководитель Еврокомиссии, представитель Германии Урсула фон дер Ляйен и руководитель Европарламента, представитель Мальты Роберта Метсола не покинут свои посты.

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