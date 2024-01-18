Женщины могут занять ключевые посты в Евросоюзе

Возможно, в 2024 году все ключевые должности в Евросоюзе займут женщины. В соответствии с обсуждаемым сценарием, руководитель Еврокомиссии, представитель Германии Урсула фон дер Ляйен и руководитель Европарламента, представитель Мальты Роберта Метсола не покинут свои посты.