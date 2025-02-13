Восстал «Пророк»: Борисов читает рэп, Пересильд любит робота

На этой неделе вдоль кинотеатров шумных бродит Юра Борисов в образе Александра Пушкина. Музыкальный байопик «Пророк» о жизни главного русского поэта — это еще и первый фильм, на постере которого у имени исполнителя главной роли указано «номинант на премию «Оскар».