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Аргументы и Факты

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В России выявили случаи мошеннических звонков из «аппарата омбудсмена»

В России выявили случаи мошеннических звонков из «аппарата омбудсмена»

Случаи телефонного мошенничества, при котором преступники представляются сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России и требуют деньги за какую-либо помощь или услугу, зафиксировали в стране.

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