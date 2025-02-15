В России выявили случаи мошеннических звонков из «аппарата омбудсмена»

Случаи телефонного мошенничества, при котором преступники представляются сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России и требуют деньги за какую-либо помощь или услугу, зафиксировали в стране.
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