Мария Захарова заявила, что 24 августа власти Кишинева отказались зажечь Вечный огонь на "Шерпенском плацдарме", несмотря на годовщину освобождения Молдавии от оккупантов, подчеркнув втягивание Кишинева в связи с Украиной.
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