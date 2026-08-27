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Царьград

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Мария Захарова обвинила Кишинев в отказе зажечь Вечный огонь

Мария Захарова обвинила Кишинев в отказе зажечь Вечный огонь

Мария Захарова заявила, что 24 августа власти Кишинева отказались зажечь Вечный огонь на "Шерпенском плацдарме", несмотря на годовщину освобождения Молдавии от оккупантов, подчеркнув втягивание Кишинева в связи с Украиной.

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