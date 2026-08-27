Мария Захарова заявила, что 24 августа власти Кишинева отказались зажечь Вечный огонь на "Шерпенском плацдарме", несмотря на годовщину освобождения Молдавии от оккупантов, подчеркнув втягивание Кишинева в связи с Украиной.