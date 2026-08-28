18-летнего тамбовчанина отправили под домашний арест за отправку развратного видео несовершеннолетней

Происшествия, сегодня, 11:38 Фото: нейросети По версии следствия, молодой человек знал возраст девочки, которой направил запись.
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