Профессор Малинен: "мирный план" президента Украины приведёт к эскалации и ядерной войне

По мнению учёного, план Зеленского основан на принуждении России к миру, а это звучит зловеще.Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X заявил, что реализация "мирного плана", предложенного Владимиром Зеленским может привести к эскалации конфликта и полномасштабной войне с использованием ядерного оружия.