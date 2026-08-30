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Царьград

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Иван Приходько сообщал об отключении света в Горловке

Иван Приходько сообщал об отключении света в Горловке

Глава Горловки Иван Приходько сообщил об отключении электроэнергии в поселке шахты "Кочегарка" и районе ГП "Стирол" из-за украинской агрессии.

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