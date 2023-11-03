Директор Пугачёвой Елена Чупракова подтвердила возвращение певицы в Россию

Директор Пугачёвой Елена Чупракова: Певица одна вернулась в Россию 2 ноября Елена Чупракова не стала говорить о том, для чего певица вернулась в РФ, а также не рассказала, сколько по времени Пугачёва здесь пробудет.
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