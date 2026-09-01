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ФедералПресс

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1 сентября – повод оценить трансформацию российских школ

1 сентября – повод оценить трансформацию российских школ

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. День знаний – не просто рубеж, отделяющий лето от учебного года, но повод оценить инфраструктурную трансформацию отечественных школ.

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