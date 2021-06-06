Свыше 700 снайперов и гранатометчиков танковой армии ЗВО вышли на полигоны в рамках сборовых мероприятий

Цель сборов – привить военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и призыву, навыки применения штатного оружия и отработать нормативы по стрельбе.
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