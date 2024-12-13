Практичны и долговечны: эксперты Роскачества рассказали, как выбрать хорошую искусственную ёлку

Практичны и долговечны: эксперты Роскачества рассказали, как выбрать хорошую искусственную ёлкуПредновогодняя суета начинает набирать обороты, и многие вновь сталкиваются с выбором, какую ёлку поставить – живую или искусственную.
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