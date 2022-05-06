Почему в отношениях чувствуешь себя одинокой и ненужной

Одиночество для многих является страшным чувством, отравляющем всю жизнь. В попытках избежать дискомфорта мы пытаемся найти партнера, вступить в отношения, создать семью, наивно полагая, что это избавит нас от бесконечного ощущения ненужности.
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