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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никос Рогавопулос выбыл из состава «Панатинаикоса» на несколько недель из-за травмы

« Панатинаикос » продолжает терять игроков из-за травм еще до начала сезона. К Кендрику Нанну (правое колено) и Найджелу Хэйс-Дэвису (левая рука) в лазарете присоединился  Никос Рогавопулос .

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