Никос Рогавопулос выбыл из состава «Панатинаикоса» на несколько недель из-за травмы

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« Панатинаикос » продолжает терять игроков из-за травм еще до начала сезона. К Кендрику Нанну (правое колено) и Найджелу Хэйс-Дэвису (левая рука) в лазарете присоединился Никос Рогавопулос .