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"Держаться не будет": эксперты об эвакуации Киева и фиаско Зеленского

"Держаться не будет": эксперты об эвакуации Киева и фиаско Зеленского

На Украине обсуждают, почему из Киева собираются эвакуировать не всех, думают, зачем опять прилетели спецпредставители Трампа и с какой целью в Москву возили секретную комнату .

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