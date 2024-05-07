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Топ энергозатратных приборов, которые увеличивают ваш счет за электроэнергию

Топ энергозатратных приборов, которые увеличивают ваш счет за электроэнергию

Топ энергозатратных приборов, которые увеличивают ваш счет за электроэнергию Татьяна СергееваКаждый день мы окружены различными устройствами в доме, которые, казалось бы, не потребляют много энергии.

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