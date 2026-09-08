Меняет представления о прошлом: ученые раскрыли тайну древнего динозавра

Ученые впервые обнаружили окаменелые останки динозавра в китайском районе Внутренняя Монголия. Находка была сделана случайно во время геологической разведки и помогла расширить представления о территориях, где обитали динозавры в раннем меловом периоде.
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