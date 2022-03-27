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У сборной Испании новый маскот – 4-месячный щенок. Это из-за спонсора – компании из сектора груминга

Новым талисманом сборной Испании стал 4-месячный щенок. Причиной такого решения стало подписание договора с компанией из сектора груминга.

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