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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероника Логинова: «РУСАДА начало расследование в отношении спортсменов, занимающихся ходьбой в Мордовии, и персонала. Призываем всех, кому известны факты нарушений, сообщить нам»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( РУСАДА ) Вероника Логинова сообщила, что в отношении атлетов, занимающихся спортивной ходьбой в Мордовии, ведется расследование.

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