В этом году в регионе откроются еще три школьных «Кванториума»

<p> В рамках национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, школьные «Кванториумы» в этом году откроются на базе школ № 1 города Кинешма и № 8 города Шуя, а также лицея № 6 областного центра.
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