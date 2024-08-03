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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгий Черданцев: «Зенит» на голову сильнее всех по составу. Получится ли у Николича, как будет играть «Спартак» – это интереснее конкуренции, ее просто нет»

Команда тренера Сергея Семака с общим счетом 8:0 выиграла два первых матча в Мир РПЛ. В третьем туре петербуржцы сыграют против «Ростова».

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