Шиншиллы и бой на шпагах

Художник Павел Поничтера посвятил огромное количество времени и усилий сверхдетальным и сверхточным иллюстрациям шиншилл, занимающихся историческим фехтованием, многие из которых имеют четкую и прямую отсылку к конкретным историческим трактатам.
Художник Павел Поничтера посвятил огромное количество времени и усилий сверхдетальным и сверхточным иллюстрациям шиншилл, занимающихся историческим фехтованием, многие из которых имеют четкую и прямую отсылку к конкретным историческим трактатам.
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