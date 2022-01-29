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Шиншиллы и бой на шпагах

Шиншиллы и бой на шпагах

Художник Павел Поничтера посвятил огромное количество времени и усилий сверхдетальным и сверхточным иллюстрациям шиншилл, занимающихся историческим фехтованием, многие из которых имеют четкую и прямую отсылку к конкретным историческим трактатам.

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