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В Перми сотни бездомных собак могут вновь оказаться на улице

В Перми сотни бездомных собак могут вновь оказаться на улице

Коллектив приюта ищет юриста, который сможет помочь им в суде.В Перми сотни подопечных приюта для бездомных животных «Счастливый хвостик» могут лишиться крова из-за жителей СНТ «Политехник», которые предъявили иск о выселении собак.

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