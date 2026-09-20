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Мировое обозрение

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Взрыв прогремел на складах в городе Боярки под Киевом

Взрыв прогремел на складах в городе Боярки под Киевом

Вечером 20 сентября в городе Боярка под Киевом прогремел взрыв в районе складских зданий. Первыми о происшествии сообщили украинские медиа, ссылаясь на очевидцев.

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