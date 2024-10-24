Более 65 тысяч человек требуют принять новый закон из-за гибели экс-солиста One Direction Лиама Пейна

После трагической смерти экс-солиста One Direction общественность требует принятия нового закона — «Закона Лиама», который предусматривал бы психическую поддержку артистов музыкальной индустрии и регулярные проверки их ментального состояния.
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