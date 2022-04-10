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Политолог уличил Клинтона в "лукавстве": никогда вы не хотели видеть РФ в НАТО

Политолог уличил Клинтона в "лукавстве": никогда вы не хотели видеть РФ в НАТО

Экс-президент США Билл Клинтон говорит, что "у Москвы был шанс стать членом НАТО". По его словам, он лично "дал обещание покойному президенту Борису Ельцину, который правил Россией с 1991 по 1999 год, а затем его преемнику Владимиру Путину".

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