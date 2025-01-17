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Царьград

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Спасатели Новосибирской области назвали полный список купелей на Крещение-2025

Спасатели Новосибирской области назвали полный список купелей на Крещение-2025

В регионе будет открыто 30 официальных купелей, из них пять - непосредственно в Новосибирске.В день Крещения Господня, 19 января, в Новосибирской области будет работать три десятка купелей.

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