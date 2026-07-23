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Газета.ру

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Общественное: Зеленский может приехать в США и встретиться с Трампом

Общественное: Зеленский может приехать в США и встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность поехать в США, чтобы принять участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов) и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

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