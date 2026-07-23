Общественное: Зеленский может приехать в США и встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность поехать в США, чтобы принять участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов) и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии