Эксперты о решении Путина по переселению жителей моногородов в Республике Коми

На большой пресс-конференции Владимира Путина с представителями СМИ в четверг, 14 декабря, жительница Коми Дарья Шучалина подняла вопрос о продлении действующей в Коми программы переселения жителей из районов Крайнего Севера.
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