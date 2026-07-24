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Царьград

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Росатом и Китай подписали протокол о сотрудничестве на встрече в Пекине

Росатом и Китай подписали протокол о сотрудничестве на встрече в Пекине

24 июля в Пекине прошло заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам, где стороны обсудили сотрудничество в атомной энергетике.

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