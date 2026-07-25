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В Алуште объявлен режим ЧС после серии ударов по энергетике

В Алуште введён режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Такое решение принято после повторных атак беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, что привело к продолжительным отключениям электричества в городе и близлежащих населённых пунктах.

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