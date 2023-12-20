Последнее Полнолуние в декабре 2023 года: время перемен и традиций в Холодную Луну Елена ГалицкаяСогласно астрологическим прогнозам, последнее Полнолуние года пройдет под знаком Рака, принося с собой энергию семейных ценностей и традиций.
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