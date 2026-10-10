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Регионы России

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Суд приговорил четырёх участников драки со смертельным исходом в Подмосковье

Суд приговорил четырёх участников драки со смертельным исходом в Подмосковье

В начале сентября суд в Подмосковье вынес приговор четырём фигурантам дела о драке в баре, в результате которой погиб футболист Арсений Ерошевич.

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