Булыкин дал прогноз на точный счет в матче Россия — Сербия

Дмитрий Булыкин ожидает результативной игры от команд России и Сербии. Бывший форвард сборной России, леверкузенского «Байера» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча, в котором Россия примет Сербию.
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